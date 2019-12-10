Во Франции протестующие заблокировали семь нефтеперерабатывающих заводов
Участники забастовки, проходящей во Франции против пенсионной реформы, заблокировали во вторник семь из восьми французских нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на информацию крупнейшего профсоюза страны - "Всеобщей конфедерации труда", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Речь идет о заводах компаний Esso и Total", - подчеркнул представитель синдиката Эмманюэль Лепин. Нефтеперерабатывающий завод Total в коммуне Донж на западе страны, который в понедельник функционировал в обычном режиме, вновь подключился к 24-часовой забастовке. "Доставка нефтепродуктов по трубопроводам, с помощью судов, поездов и грузовиков прервана. Ни одна капля топлива не покинет предприятие", - отметили во "Всеобщей конфедерации труда".
В свою очередь пресс-секретарь Esso заявил о том, что забастовка оказывает "лишь ограниченное влияние" на нефтеперерабатывающий завод в городе Фо на юго-западе Франции. В департаменте Вар на юго-востоке страны в ночь на вторник около 60 манифестантов предприняли попытку заблокировать нефтяной терминал в коммуне Пуге-сюр-Аржан. Демонстранты практически сразу были разогнаны прибывшими на место сотрудниками жандармерии.
Профсоюзы также призвали сотрудников энергетической корпорации Électricité de France (EDF) присоединиться к новому дню протеста, мобилизовав многих работников компании, как это было на прошлой неделе.
Массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, врачей, учителей, адвокатов, пожарных и представителей многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.
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