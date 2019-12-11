Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) объявили о возвращении четырех неиспользуемых военных баз под контроль правительства Кореи и о готовности вернуть еще 13 подобных участков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Решение об окончательной передаче баз Южной Корее было принято на 200-м заседании объединенного комитета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA) на базе Кэмп-Хамфрис в городе Пхёнтхэк. На заседании председательствовали заместитель командующего USFK генерал-лейтенант Кеннет Уилсбах и генеральный директор департамента по делам Северной Америки МИД РК Ко Юн Чжу.

"В ходе встречи было решено окончательное и постоянное возвращение лагерей Eagle и Long (город Вончжу), базы Camp Market (город Пупхён) и участка Shea Range, расположенной на базе Camp Hovey (город Тондучхон) обратно под контроль правительства Южной Кореи", - говорится в пресс-релизе USFK.

Возвращение американских военных объектов под контроль правительства Южной Кореи происходит в соответствии с Программой земельного партнерства 2002 года, Программой возвращения гарнизона Ёнсан 2004 года и положениями соглашения о статусе сил.