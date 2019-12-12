На пленарном заседании парламента Грузии проголосовали за 20 кандидатов в судьи Верховного суда.



Парламент поддержал 14 из 20 кандидатов, пять кандидатур были отклонены депутатами на должности судей Верховного суда, передает Day.Az со ссылкой на Грузия-Online.



Комитет поддержал следующих кандидатов: Мераба Габинашвили, Миранду Эремадзе, Мамуку Васадзе, Майю Вачадзе, Тамар Замбахидзе, Шалву Тадумадзе, Владимира Какабадзе, Левана Микаберидзе, Георгия Микаутадзе, Нугзара Схиртладзе, Лали Папиашвили, Нино Кадагидзе, Кетеван Цинцадзе, Александра Цуладзе.



Парламент не поддержал следующих кандидатов: Тамар Алания, Шоту Гецадзе, Паату Силагадзе, Лашу Кочиашвили, Гочу Джейранашвили. Что касается Зазы Тавадзе, за его кандидатуру формально проголосовали, так как он ранее отозвал свою кандидатуру.