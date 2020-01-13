https://news.day.az/world/1193580.html В Израиле утонули несколько истребителей
В Израиле утонули несколько истребителей
Наводнение на юге Израиля затопило авиабазу Военно-воздушных сил ЦАХАЛ. Несколько боевых самолетов, предположительно, истребители F-16, получили повреждения, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пострадавших среди солдат и офицеров нет, добавляют военные. Ремонт затопленных самолетов займет несколько дней. Уточняется, что вода залила авиабазу еще 9 января, однако известно об этом стало только сейчас.
Причиной паводка стали проливные дожди. Они затопили большую часть Израиля.
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