Женщина, оказавшаяся в ловушке под машиной, была спасена неравнодушными прохожими - ВИДЕО

Люди, ставшие свидетелями этого странного ДТП, не остались в стороне от чужого несчастья, и добротой незнакомцев восхищены пользователи соцсетей по всему миру.

Жительница Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай) ехала на скутере и по неизвестной причине потеряла равновесие. Мало того, что несчастная упала на дорогу, так по ней ещё и проехался автомобиль, плюс женщина оказалась в ловушке, застряв под днищем, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Десятки прохожих бросились на помощь пострадавшей. Машину приподняли, женщину вытащили, после чего её немедленно доставили в больницу. Сообщается, что ей потребуется лечение, но жизнь пациентки вне опасности - уверены врачи.

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