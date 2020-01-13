Иранского посла вызвали в МИД Британии

Посол Ирана в Великобритании был вызван в МИД Соединенного Королевства из-за задержания ранее в Тегеране британского посла, сообщил официальный представитель канцелярии правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.

"Иранский посол сегодня (в понедельник) был вызван в МИД для выражения нашего решительного протеста. Задержание было неприемлемым нарушением Венской конвенции, это необходимо расследовать. Мы требуем от иранского правительства гарантий того, что подобное больше не повторится", - сказал журналистам представитель британского правительства.

Сам Макэр после задержания заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать лозунги. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и премьер Борис Джонсон назвали задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.