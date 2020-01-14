"Волчья Луна": первое затмение 2020 года

В ночь с 10 на 11 января жители разных стран наблюдали полутеневое лунное затмение.

Day.Az со ссылкой на РИА Новости предлагает вниманию читателей кадры завораживающего астрономического явления.

Январские полнолуния еще называют "волчьими": именно в это время чаще всего слышен вой хищников, собирающихся на охоту.

Затмение продолжалось 4 часа 4 минуты - с 21:08 до 01:12 по бакинскому времени.

Луна зашла лишь в полутень Земли, поэтому не приобрела красноватого оттенка.

Полутеневое затмение трудно, но можно наблюдать невооруженным глазом.

Необходимо, чтобы погода была безоблачной, а местность - открытой.

Нынешнее лунное затмение - первое в наступившем году.

Это еще и самое глубокое полутеневое затмение года.

Следующее такое затмение можно будет увидеть пятого июня.

Фото: Reuters, Associated Press, Agence France Presse