"Волчья Луна": первое затмение 2020 года
В ночь с 10 на 11 января жители разных стран наблюдали полутеневое лунное затмение.
Day.Az со ссылкой на РИА Новости предлагает вниманию читателей кадры завораживающего астрономического явления.
Январские полнолуния еще называют "волчьими": именно в это время чаще всего слышен вой хищников, собирающихся на охоту.
Затмение продолжалось 4 часа 4 минуты - с 21:08 до 01:12 по бакинскому времени.
Луна зашла лишь в полутень Земли, поэтому не приобрела красноватого оттенка.
Полутеневое затмение трудно, но можно наблюдать невооруженным глазом.
Необходимо, чтобы погода была безоблачной, а местность - открытой.
Нынешнее лунное затмение - первое в наступившем году.
Это еще и самое глубокое полутеневое затмение года.
Следующее такое затмение можно будет увидеть пятого июня.
Фото: Reuters, Associated Press, Agence France Presse
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