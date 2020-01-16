Бегун, пнувший собаку, лишился выгодного контракта - ВИДЕО

Во время спортивных состязаний любой участник будет испытывать сильные эмоции, но этот бегун, похоже, совсем потерял контроль над собой, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Джейми Алехандро, принимавший участие в забеге в Кальдасе (Колумбия), пнул бездомную собаку, которая случайно оказалась у него на пути. Когда видеоролик с этим неприятным инцидентом распространился в соцсетях, спортсмен осознал свою ошибку. Он заявил, что в тот момент думал только о беге и не совсем понимал, что делает. Джейми добавил, что его поступку нет оправданий, но он попытается загладить вину, помогая собакам, живущим на улицах.

Однако, раскаяние бегуна не убедило компанию "Under Armour" (США). С этой фирмой, производящей спортивную одежду и экипировку, у Джейми был подписан контракт, который теперь расторгнут. Представители "Under Armour" заявили, что не желают, чтобы их название хоть в какой-то мере ассоциировалось с жестокостью по отношению к животным.

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