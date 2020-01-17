https://news.day.az/world/1194769.html В Японии будет остановлен реактор АЭС

В Японии будет остановлен реактор АЭС

В мире, 17 января 2020 10:20 494

Высший суд города Хиросима в пятницу предписал компании Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ. Об этом говорится в распространенном вердикте судебной инстанции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил иск нескольких местных жителей, которые настаивали на том, что утвержденные стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при землетрясениях и извержениях вулканов. В частности, речь идет о возможном извержении расположенного в 130 км от АЭС вулкана Асо.

Жители подают соответствующий иск уже не первый раз. Дважды до этого суд вставал на сторону энергокомпании, предоставившей доклад, в котором говорилось о крайне низкой вероятности сильного извержения.

Третий реактор АЭС "Иката" возобновил свою работу в октябре 2018 года. Эта станция - единственная из расположенных на Сикоку - самом небольшом из четырех главных островов Японии. Сейчас реактор остановлен для проведения проверок и демонтажа отработавших сборок смешанного ураново-плутониевого топлива МОКС. Однако из-за решения суда запланированный на апрель перезапуск энергокомпания будет вынуждена отложить.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около 30%. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

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