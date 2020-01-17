https://news.day.az/world/1194974.html Турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров

Турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров

В мире, 17 января 2020 16:40 401

Число зарубежных туристов, планирующих поездки в Австралию, сократилось на 10-20 процентов из-за природных пожаров в стране. К концу года туристическая отрасль может потерять 4,5 миллиарда австралийских долларов (около трех миллиардов долларов США), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Управляющий директор отраслевой организации "Австралийский совет по экспорту туристических услуг" Питер Шелли рассказал изданию, что наблюдаются отказы "крупных ключевых рынков - Америки, Великобритании и Китая". По его словам, зарубежные туристы приносят в экономику страны 45 миллиардов австралийских долларов ежегодно (около 30 миллиардов долларов США).

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли. Огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более двух тысяч домов.

По оценкам университета Сиднея, погибли более одного миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушение с воздуха стало невозможным.

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