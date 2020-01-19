Опознаны 169 жертв авиакатастрофы под Тегераном

Число опознанных жертв крушения украинского самолета под Тегераном достигло 169. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim со ссылкой на информацию Судебно-диагностического центра столицы Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель Судебно-диагностического центра также указал, что на сегодняшний день "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям". Он добавил, что тела переданы родственникам, которые ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

В минувший вторник глава уголовной прокуратуры Тегерана Мохаммада Шахреяри сообщил, что было опознано 100 пассажиров разбившегося украинского лайнера. Он отметил, что "работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели".