Cогласован окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердило несколько дипломатических источников.

"Текст согласовали окончательно", - подтвердил собеседник агентства. Согласно проекту документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в нем предлагается разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть "корзин": прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

В документе всем участникам предлагается отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт в стране.