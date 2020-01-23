Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки - ВИДЕО

С Австралией сейчас происходит что-то невероятное. После страшных пожаров и града страну атаковали воронковые пауки - самые ядовитые и опасные монстры на континенте, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Человека они способны убить за 10 минут. Установившаяся жара и влажность для них - идеальные условия.

Такой паук может целые сутки провести под водой, поэтому жителей просят внимательно проверять бассейны.

И в это же время леса, кажется, начали восстанавливаться после пожаров. Эти кадры сняты в Национальном парке в штате Новый Южный Уэльс. Там на выжженной земле уже пробиваются первые ростки.

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