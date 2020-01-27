https://news.day.az/world/1197374.html Трогательные последние кадры Коби Брайанта с дочерью - ВИДЕО
Трогательные последние кадры Коби Брайанта с дочерью - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с легендарным баскетболистом разбились его 13-летняя дочь Джианна Мария, и еще семь человек.
У Брайанта остались жена Ванесса Лэйн и дочери Бьянка Белла, Наталия Даймэнт и годовалая Капри, передает Day.Az.
Представляем вам последнее видео легендарного баскетболиста с дочерью:
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