Трогательные последние кадры Коби Брайанта с дочерью - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с легендарным баскетболистом разбились его 13-летняя дочь Джианна Мария, и еще семь человек.

У Брайанта остались жена Ванесса Лэйн и дочери Бьянка Белла, Наталия Даймэнт и годовалая Капри, передает Day.Az.

Представляем вам последнее видео легендарного баскетболиста с дочерью: