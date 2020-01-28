Коронавирус дошел до Германии
Ранее пневмонию нового типа обнаружили во Франции.
2019-nCoV теперь и в Европе: первый случай заражения новым коронавирусом был зарегистрирован в Германии. Это подтвердили в министерстве здравоохранения Баварии. Как сообщает DW, заболевший мужчина проживает в 25 км от Мюнхена, в районе Штарнберг. Сейчас он изолирован, его состояние оценивается как удовлетворительное, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Германия стала второй европейской страной, в которую пришел коронавирус. В минувшие выходные 2 случая заражения были зафиксированы во Франции: в Бордо и в Париже. При этом, как отмечает France Info, первый заболевший, из Бордо, недавно вернулся из поездки по Китаю, где проезжал через город Ухань, с которого, как предполагается, и началось распространение опасного вируса. Издание добавляет, что мужчина контактировал с десятком человек.
Заболевание распространяется стремительно: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США и Канаде. В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао - семь, на Тайване - пять.
В самом же Китае, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, по состоянию на утро 28 января, общее число заболевших "уханьской пневмонией" достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
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