Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании в среду, передает Day.Az.

Ранее в компании заявляли о приостановке авиасообщения из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань. Также с 7 февраля приостанавливается сообщение с городами Сиань и Ордос из Екатеринбурга.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить ряд рейсов своей полетной программы до конца зимней навигации. Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург - Мюнхен, Екатеринбург - Париж, Екатеринбург - Рим", - сказали в компании.

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге, добавили в пресс-службе.