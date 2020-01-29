Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением", - отметили в минздраве. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.

Коронавирус начал распространятся в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.