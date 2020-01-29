В Армении изолировали гражданина Китая с высокой температурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, двое граждан Китая, прибывшие в Армению из Грузии, были изолированы для прохождения медицинского осмотра из-за распространения в Китае коронавируса.

По словам начальнике отдела профилактики инфекционных заболеваний минздрава Армении Лианы Торосян, у одного из них зафиксирована температура в 37 градусов.