https://news.day.az/world/1198143.html Паника в Армении - изолирован первый китаец с температурой
Паника в Армении - изолирован первый китаец с температурой
В Армении изолировали гражданина Китая с высокой температурой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, двое граждан Китая, прибывшие в Армению из Грузии, были изолированы для прохождения медицинского осмотра из-за распространения в Китае коронавируса.
По словам начальнике отдела профилактики инфекционных заболеваний минздрава Армении Лианы Торосян, у одного из них зафиксирована температура в 37 градусов.
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