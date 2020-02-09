В сирийскую провинцию Идлиб вошла колонна турецкой техники, в том числе танки и бронемашины. Сколько их - пока неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне в Анкаре представители России и Турции обсудили идлибский вопрос. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.

Ранее турецкая сторона объяснила отправку военных в Идлиб укреплением находящихся там своих наблюдательных постов.