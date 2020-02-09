https://news.day.az/world/1201416.html Колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб
Колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб
В сирийскую провинцию Идлиб вошла колонна турецкой техники, в том числе танки и бронемашины. Сколько их - пока неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Накануне в Анкаре представители России и Турции обсудили идлибский вопрос. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.
Ранее турецкая сторона объяснила отправку военных в Идлиб укреплением находящихся там своих наблюдательных постов.
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