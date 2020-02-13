Причиной резкого увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Китайской провинции Хубэй стал новый метод диагностики. Об этом рассказали в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, передает РИА Новости.

Уточняется, что у многих пациентов был уточнен диагноз. Помочь в этом смогла собранная статистика по ранним случаям инфицирования. Новым пациентам также теперь ставятся диагнозы по новой классификации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее 13 февраля сообщалось, что за сутки в провинции было выявлено 14 840 новых случаев заболевания пневмонией из-за вируса COVID-2019. В больницах находятся еще более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек. Число умерших составило 1310.