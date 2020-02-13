Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает 1 тыс. 652 автомобиля марки BMW третьей серии (E46), реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года, говорится в сообщении Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа "NADI". Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться", - отмечается в сообщении.

На автомобилях, попадающих под отзыв, будет выполнена проверка серийного номера на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене.

В Росстандарте отметили, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.