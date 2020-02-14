Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что президент США Дональд Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать. Об этом У.Барр заявил в интервью телекомпании ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Он никогда не просил меня сделать что-то, что противоречит закону..., но когда он выступает с публичными заявлениями, с твитами по поводу минюста, людей, работающих в минюсте, дел, рассматриваемых минюстом, прокуроров, это делает невозможным выполнять мою работу", - сказал Барр.

На вопрос журналиста, знает ли Барр, что его слова могут вызвать негативную реакцию Трампа, готов ли он к ней, Барр ответил: "Конечно, как я сказал в ходе утверждения своей кандидатуры в сенате, я буду принимать решения, исходя из моего понимания, что правильно..., а не из-за того, что кто-то давил на меня или влиял на меня".