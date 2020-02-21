Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.
 
"Телефонный разговор подтверждаю. Планируется сегодня вечером", - сказал Песков РИА Новости.