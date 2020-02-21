https://news.day.az/world/1205180.html Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az.
"Телефонный разговор подтверждаю. Планируется сегодня вечером", - сказал Песков РИА Новости.
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