https://news.day.az/world/1205591.html В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 40 человек
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 40 человек
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь - с летальным исходом. Об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом). К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, число зафиксированных случаев достигло 43, из них восемь со смертельным исходом.
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