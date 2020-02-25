В 2020 году инвесторы активно вложились в принадлежащую британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону компанию Virgin Galactic, пишет Bloomberg. В результате цена ее акций выросла почти на 200 процентов, хотя предприятие практически не ведет никакой деятельности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В данный момент бумаги Virgin Galactic торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по 36,2 доллара за штуку. На пике 20 февраля котировки достигали 37,2 доллара. В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.

Внимание аналитиков привлекает тот факт, что Virgin Galactic фактически является бездействующей компанией, генерирующей убытки и отчитывающейся о них перед инвесторами. В третьем квартале прошлого года (с апреля по июнь) они составили 51,5 миллиона долларов, в то время как продажи равнялись 832 тысячам долларов.

В планах компании начать коммерческие полеты в космос в текущем году, одним из первых пассажиров собирается стать Брэнсон. Однако пока речь может идти только о разовых полетах, наладить их на регулярной основе получится не раньше следующего года, говорят опрошенные Bloomberg эксперты.

В будущем, по их мнению, Virgin Galactic действительно может стать прибыльной компанией, совершая не только космические полеты в космос, но и обычные пассажирские перелеты через орбитальное пространство.