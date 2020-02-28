Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган заявили в телефонном разговоре о необходимости нового перемирия в Идлибе и скорейшем начале политических переговоров, заявили в пятницу в кабмине ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент и канцлер обсудили актуальное положение и события в Идлибе, в том числе с точки зрения беженцев. Канцлер осудила беспощадные атаки на турецкие части и потребовала окончания наступательной операции сирийского режима и его союзников. Оба согласились с тем, что необходимо срочно договориться о новом прекращении огня и начать необходимые политические переговоры как можно скорее", - говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Меркель также "заверила президента Эрдогана в солидарности правительства Германии в оказании гуманитарной помощи перемещенным лицам в Идлибе". Она выразила соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих.