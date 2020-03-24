Коронавирус выявлен у 427 человек, прибывших в Китай

Среди прибывающих в Китай было зафиксировано 427 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, почти 90% из них являются гражданами страны, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По данным на полночь 23 марта, зарегистрировано 427 импортированных случаев заражения. Из них 380 - это граждане КНР (около 88% - прим. ТАСС), а 47 - иностранные граждане", - сказал он во вторник на брифинге.