Кремль задумался над отменой парада Победы в Москве 9 мая в 2020 году.

Эта возможность сейчас обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Вопрос обсуждается. Пока никаких решений не принималось. Проводить или не проводить, предстоит решить", - сказал представитель Кремля.

Решение проводить парад или не проводить, а также в каком формате, отметил он, будет приниматься с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

По словам Пескова, говорить о том, может ли парад пройти без зрителей, сейчас не следует. "Возможно и необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но, с другой стороны, не подвергать опасности здоровье наших людей", - резюмировал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163. Таким образом, общее число инфицированных составило 658 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, шесть - в Московской области. Все пациенты находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Между тем в министерстве обороны России 25 марта сообщили, что подготовка к параду Победы проходит в плановом порядке. По информации ведомства, личный состав, который будет принимать участие в параде, прошел углубленное медицинское обследование. В рамках подготовки к мероприятию приняты меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада - в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны.