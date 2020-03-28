Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране - это город Нью-Йорк и близлежащие территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.

"Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали", - подчеркнул Пенс. Он также отметил, что сейчас в некоторых штатах страны нужно вводить серьезные ограничения, чтобы смягчить последствия пандемии.

Ранее США стали лидером по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира.

В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч - вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.