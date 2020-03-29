https://news.day.az/world/1217153.html ВВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 8 террористов
ВВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 8 террористов
В районе Метина на севере Ирака нейтрализованы восемь террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в Twitter министерство национальной обороны Турции, передает Trend.
Операция проведена при поддержке авиации.
В ведомстве сообщили, что местоположение боевиков РПК выявлено благодаря разведанным.
Операции в Ираке продолжаются.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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