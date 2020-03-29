https://news.day.az/world/1217494.html Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии
Первая смерть больного с коронавирусом зафиксирована в Сирии
Министерство здравоохранения Сирии сообщило о первой смерти заразившегося коронавирусом в стране. Об этом информировало в воскресенье агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, умерла женщина, доставленная ранее в одну из больниц.
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