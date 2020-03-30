Заразившийся коронавирусом оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько из-за связанных с коронавирусом осложнений. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на его представителя, который добавил, что артист идет на поправку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

79-летний певец сообщил о том, что инфицирован, 22 марта. "У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным", - уточнил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов.