США приготовились ко второй волне коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 может вызвать новую вспышку пневмонии уже осенью этого года, но Соединенные Штаты будут к ней готовы, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на совместной конференции с президентом США Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"К тому времени у нас будут способы с ним бороться, которых не было ранее", - подчеркнул Фаучи. По его словам, технологии проверки и отслеживания вируса к тому времени будут усовершенствованы, а также стоит ожидать, что будет готова вакцина - ее разработка уже в процессе.

"Я надеюсь, что этого не случится, но мы определенно готовы", - ответил на вопрос о вероятности новой вспышки присутствовавший на пресс-конференции глава США.