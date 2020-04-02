Путин продлил нерабочие дни до конца апреля из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.

Кроме того, руководителям российских регионов предписано исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки "обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий". Губернаторам необходимо определить территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных мероприятий. На этих территориях должна быть приостановлена или ограничена деятельность организаций и предпринимателей, а также установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. Действие указа не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, поставщиков продуктов питания и товаров первой необходимости, а также ряд других организаций.