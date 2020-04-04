Китай скорбит по погибшим от коронавируса - ВИДЕО
В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания. На три минуты замерли все граждане страны, в том числе и глава государства Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Основная церемония прошла в президентской резиденции "Чжуннаньхай", на которой присутствовали высшие лица Китая. Ровно в 10 утра по местному времени прозвучали траурные сирены, и все граждане страны замерли в поклоне.
4 апреля в КНР запрещены все развлекательные мероприятия. Фотографии на первых полосах СМИ и главных страницах ведомств на один день опубликованы в черно-белом изображении. Также в стране опущены флаги, в том числе и на территории дипломатических миссий.
В настоящее время 94 процента зараженных в стране полностью выздоровели. Эпидемия унесла жизни 3326 граждан, за последние сутки скончались четверо.
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