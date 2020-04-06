Бориса Джонсона госпитализировали

Британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии главы правительства, передает ТАСС.

"По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Телеканал Sky News в связи с этим подчеркивает, что Джонсон продолжает руководить страной. В случае его нетрудоспособности эти обязанности должны перейти главе МИД Доминику Раабу.

Помимо Джонсона коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и главный советник премьера Доминик Каммингс.

Сам же Джонсон в пятницу сообщил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Позже его невеста Кэрри Симондс, находящаяся на позднем сроке беременности, заявила, что перенесла заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.