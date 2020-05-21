Режим ЧС в Японии могут полностью снять 25 мая

Режим чрезвычайной ситуации может быть полностью снят на всей территории Японии уже на следующей неделе. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"25 мая пройдет очередное заседание экспертной комиссии, которая оценит ситуацию с распространением коронавируса в стране. Мы хотим принять решение [о возможной полной отмене режима ЧС] на основе их заключения", - отметил он.

Ранее глава японского правительства объявил о досрочном снятии режима ЧС в трех префектурах на западе страны - Киото, Осаке и Хёго. Решение о досрочном снятии режима ЧС в этом регионе было принято на основе заключения экспертной комиссии, очередное заседание которой состоялось в четверг. Глава японского правительства в то же время подчеркнул, что режим ЧС продолжит действовать еще в пяти регионах страны, включая Токио и самую северную префектуру Хоккайдо.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. В четверг власти приняли решение об отмене режима ЧС в Киото, Осаке и Хёго.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,1 тыс., умерли более 780 человек. Свыше 12,9 тыс. человек выздоровели, порядка 214 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.