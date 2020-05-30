В ещё одном штате США ввели режим ЧС

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в том числе и в крупнейшем городе штата Атланте, из-за беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Twitter.

Отмечается, что такое решение Кемп принял по просьбе мэра Атланты Кейши Боттомс и после консультаций с представителями правоохранителей и экстренных служб.

"Я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте", - написал губернатор.

Он добавил, что бойцы нацгвардии будут развернуты немедленно на помощи местным органам правопорядка, которые борются с гражданскими волнениями.

Ранее штате Миннесота, а затем и в других штатах, начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.