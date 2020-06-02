Странам Персидского залива предрекли худший кризис в истории

Шести странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) предрекли самый худший экономический кризис в истории на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов (The Institute of International Finance, IIF), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Совокупный ВВП стран ССАГПЗ (Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия), по прогнозам, упадет на 4,4 процента в 2020 году. Сокращение государственных расходов "может компенсировать потери, связанные с сокращением экспорта нефти", пишет издание. Но совокупный дефицит бюджета, как ожидается, увеличится до 10,3 процента ВВП в этом году с 2,5 процента в прошлом.

ВВП Саудовской Аравии, крупнейшей экономики региона, может сократиться на 4 процента в текущем году, а дефицит увеличится до 13 процентов. Оман, который становится "все более уязвимой локацией в регионе из-за его растущего долга", может столкнуться с экономическим спадом на 5,3 процента, в то время как дефицит бюджета страны может вырасти до 16,1 процента в этом году с 9,4 процента в 2019-м.

По оценкам аналитиков, при стоимости нефти в 20 долларов за баррель казна шести монархий Персидского залива опустеет уже в 2027 году. Спрос на нефть резко упал в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и замедления деловой активности по всему миру. Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель, после чего вернулась к положительным значениям.