Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря "ИГ" в Ираке

Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом в субботу сообщается в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По согласованию с правительством Ирака самолет коалиции уничтожил три лагеря "ИГ" в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня", - заявили в штабе. Уточняется, что каждый авиаудар по позициям "ИГ" совершается только при соответствующем запросе со стороны иракского правительства.