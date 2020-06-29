https://news.day.az/world/1248780.html У берегов Турции затонула лодка с беженцами
У берегов Турции затонула лодка с беженцами
У берегов провинции Балыкесир на западе Турции затонула лодка с беженцами, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Aнадолу.
В штаб Сил береговой охраны Турции поступила информация о наличии полузатонувшей лодки приблизительно в миле к западу от острова Чиплак в районе Айваджык.
Для спасения людей в заданный сектор были направлены три катера береговой охраны. Удалось спасти 35 человек, поиск четырех продолжается.
К спасательной операции привлечен вертолет.
Беженцы сообщили, что лодку продырявили греческие пограничники, забравшие весь запас топлива, а затем вытолкнувшие беженцев в направлении берегов Турции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре