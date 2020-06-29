В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 60 тыс.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 315, до 61 790, скончались еще четыре пациента, всего умерших 387.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На воскресенье число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 475, в том числе сообщалось о 383 умерших.