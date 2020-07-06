Спецпредставитель президента Афганистана скончался от COVID-19

Специальный представитель президента Афганистана Ашрафа Гани по экономическому развитию и сокращению бедности Мохаммад Юсуф Газанфар скончался от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на centralasia.media.

По информации издания, Газанфар скончался 3 июля в одной из больниц в Турции, где он проходил лечение после заражения коронавирусом.

Президент Афганистана Ашраф Гани сделал заявление, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной Газанфара.

Отметим, Газанфар оказывал поддержку Гани на президентских выборах в 2019 году.

В послужном списке Газанфара - членство в парламенте провинции Балх, а также работа в комитете по финансам и бюджету парламента Афганистана. Также Газанфар являлся акционером частного афганского банка Ghazanfar.

В 2010 году Газанфар баллотировался на выборах в парламент Афганистана. В этом же году на него было совершено покушение, в результате которого был убит его телохранитель.