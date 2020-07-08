Байден пообещал вернуть США в ВОЗ

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден пообещал, что если он одержит победу на выборах главы государства, то восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, американцы ощущают себя в большей безопасности, когда США "занимается укреплением глобального здравоохранения".

"В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", - написал Байден.

Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из ВОЗ. До этого он заявлял, что США прекращает отношения с ВОЗ, так как организация "отказалась проводить требуемые реформы". Американский лидер также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.