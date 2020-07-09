В США за пособием по безработице обратилось больше миллиона человек за неделю

В США за пособием по безработице с 29 июня по 4 июля обратились 1,3 млн человек, следует из данных министерства труда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом число уменьшилось почти на 100 тыс. по сравнению с прошлой неделей.

Эксперты прогнозировали, что заявки подадут 1,375 млн человек.

На фоне коронавируса в США резко сократилось число рабочих мест, из-за чего многие американцы потеряли доход. По некоторым оценкам, текущий уровень безработицы достигает показателей Великой депрессии.