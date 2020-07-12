https://news.day.az/world/1252905.html Действующий президент Польши переизбран на второй срок - Exit poll
Действующий президент Польши переизбран на второй срок - Exit poll
Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Cогласно результатам exit poll, во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 12 июля, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 50,4% голосов избирателей. Он обошел кандидата от оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, который набрал 49,6% голосов.
Официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших 48 часов.
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