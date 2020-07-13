В Армении продлили чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения был продлен в Армении до 12 августа. Постановление об этом было принято на заседании правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как отмечается в решении правительства, решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки. Число случаев заболевания не снижается: в день заражается по нескольку сотен человек.
Кроме того, было внесено изменение в режим чрезвычайного положения. Если Минздрав или Государственная инспекция здравоохранения дают указания о самоизоляции, они должны их подтвердить письменно в течение суток, если этого потребует изолируемый.
Отметим, по состоянию на 12 июля, зафиксировано 31 969 случаев, и которых 19 633 - выздоровевшие, 565 - скончались от вируса.
Напомним, режим чрезвычайного положения в Армении был введен в середине марта и с тех пор неоднократно продлевался.
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