Бразилия ставит антирекорды по COVID-19 и открывает границы

Власти Бразилии решили позволить иностранцам въезжать в страну воздушным транспортом. Соответствующий указ был издан через несколько часов после публикации данных о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Согласно информации, иностранцы смогут попасть в страну при помощи авиасообщения. Въезд наземным и водным транспортом пока запрещен, ограничение продлено на следующие 30 дней.

Между тем, по данным минздрава Бразилии, за последние сутки в стране зарегистрировано 69 тыс. 75 новых случаев заболевания COVID-19 и 1 тыс.595 летальных исходов. Всего за время пандемии в Бразилии зарегистрировано 2 млн 552 тыс. случаев заражения, 90 тыс. 134 пациента с новым типом коронавируса скончались. Бразилия занимает второе место в мире после США по количеству зараженных и умерших.