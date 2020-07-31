https://news.day.az/world/1258201.html ВВП Еврозоны рекордно упал
ВВП Еврозоны рекордно упал
ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, во втором квартале упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, такое снижение стало самым серьезным с начала наблюдений в 1995 году.
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