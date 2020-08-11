Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171

По меньшей мере 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута. Такие данные привел во вторник телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям канала, пропавшими без вести числятся не менее 30 человек.

Ранее сообщалось о не менее 164 погибших.