https://news.day.az/world/1261538.html Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 171
По меньшей мере 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута. Такие данные привел во вторник телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По сведениям канала, пропавшими без вести числятся не менее 30 человек.
Ранее сообщалось о не менее 164 погибших.
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